شكرا لمتابعة خبر عن إدراج تخصصات ثقافية وفنية في التعليم العام والأهلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اتفقت وزارة الثقافة مع وزارة التعليم على السماح بوجود تخصصات جديدة متعلقة بالفن والثقافة في التعليم العام والأهلي.

وبدأت الجامعات بالفعل في إدراج هذه التخصصات جديدة، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين الوزارتين.

وفي جامعة الملك سعود تم استحداث كلية للثقافة والفنون في جامعة الملك سعود، كما تم في جامعة الملك عبدالعزيز الماجستير في الآداب في الأدب المسرحي، وبكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت.