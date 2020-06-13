شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تؤكد استمرار تعليق الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الخطوط السعودية، اليوم السبت، أن جميع الرحلات الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.

وأوضحت الخطوط السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة والمقدمين على منصة عودة.