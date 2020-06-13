شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجمعات للعمالة في ممشى السيف بالجبيل تهدد بإنتشار كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وثق مقطع فيديو تجمعات عمالية كبيرة في ممشى السيف الشرقي بالجبيل ما يهدد بإنتشار فيروس كورونا .

وأظهر الفيديو التجمعات البشرية والتزاحم على طول الممشى دون الإلتزام بأومر وزارتي الداخلية والصحة بالتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات ، ما يجعل الممشى بمثابة قنبلة موقوتة لنشر الوباء ، وفقاً لـ "الإخبارية " .

كما أظهر الفيديو محاولات رجال دورية حرس الحدود لتفريق التجمعات دون استجابة في موقف يؤكد ضرورة محاسبة هؤلاء المستهترين الذين يجهضون جهود الدولة في القضاء على الفيروس المستجد .