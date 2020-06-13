إغلاق 101 محلا تجاريا بجدة خلال 48 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نفذت أمانة محافظة جدة حملة تفتيشية على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية يومي الخميس والجمعة . نفذت أمانة محافظة جدة حملة تفتيشية على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية يومي الخميس والجمعة . وأسفرت الحملة عن إغلاق 101 محلًا تجاريًّا خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية وقرار المنع الجزئي من 3 مساءً وحتى 6 صباحاً . وتؤكد الأمانة استمرار الجملات الرقابية في جميع الأحياء وتطبيق القواعد النظامية على المخالفين فوراً .

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