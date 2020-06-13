شكرا لمتابعة خبر عن إصابة 6 من موظفي مكتب العمالة الفلبينية بالرياض بالفيروس وإغلاقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت السفارة الفلبينية لدى الرياض، مكتب عمل شؤون العمالة الفلبينية بدءاً من يوم غد حتى أجل غير مسمى بعد ظهور عدة حالات إصابة بالفيروس بين الموظفين، لافتة إلى أن هناك 6 موظفين من مكتب العمالة الفلبينية في الرياض أثبتت الفحوص إصابتهم.

وأوضح الملحق العمالي ناصر مصطفى، إنه سيتم تقديم الخدمات للعمالة الفلبينية عن طريق الموظفين من خلال منازلهم منعاً لانتشار الفيروس بين المراجعين، إلى جانب إجراء تطهير وتعقيم شامل لمباني المكتب.

وقال أنه تم إخضاع 37 من موظفي المكتب لفحوص كورونا بعد أن ظهرت الأعراض على اثنين منهم وثبت أن مجموع 6 من الموظفين يحملون الفيروس.