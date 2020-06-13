شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. دور كبير للعاملين في المسار السريع لفحص الفيروس بمستشفى الدرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يقوم الأطباء والممارسون الصحيون، العاملين في المسار السريع لفحص عينات الفيروس المستجد بمستشفى الدرعية، بدور كبير يتركز على تنظيم العمل في هذه المحطات وأخذ العينات وإجراء الفحوص بالمستشفى.

وأوضح الممارسون الصحيون، أن بعضهم يقضي فترات عمل تتراوح بين 6 و15 ساعة يوميًا بالمستشفى في خدمة المرضى وفحص العينات؛ فيما كشفت الكوادر المتطوعة بالمستشفى -وهم طلاب وآخرون حديثو التخرج- خلال فيديو نشره مركز التواصل الحكومي، أن مجرد سماع دعوة من المرضى أو المراجعين "ترد روحك" .

وقالت الكوادر أن "الوطن يستاهل" هذا التعب؛ حيث يستقبل المسار ما بين 650 إلى 900 مريض يوميًا، عوائل وعزّاب، مواطنين ومقيمين، حيث يتم أخذ العينة خلال 60 ثانية فقط، ويتم إجراء الفحص خلال دقائق معدودة.