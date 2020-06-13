شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في واشنطن تنوه بنشاط مشبوه ببريدها الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

نوهت سفارة المملكة بواشنطن، اليوم السبت، بوجود نشاط ‏مشبوه في بعض حسابات البريد الإلكتروني الخاص بها، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات لتصحيح الوضع.

وأوضحت السفارة، لجميع المؤسسات ‏الإخبارية أن هناك نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد ‏الإلكتروني الخاص بالسفارة؛ داعية المؤسسات التي تلقت رسائل بريد إلكتروني من ‏مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة للتحقق من صحة هذه ‏المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة ‏للسفارة.‏

وحذر مدير المكتب الإعلامي بالسفارة سعود ‏كابلي، الأسبوع الماضي، من أن حساب على ‏‏"تويتر" ينشر معلومات مضللة باسم المملكة، مؤكدًا أن هذا ‏الحساب غير مفعل منذ عام 2018، وأنه لا يدار من قبل السفارة‎.