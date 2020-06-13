شكرا لمتابعة خبر عن بلدية بقيق تدشن المجسم الجمالي بالمدخل الجنوبي بالمحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

دشنت بلدية محافظة بقيق المجسم الجمالي بالمدخل الجنوبي بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية بقيق المهندس فارس بن محمد ال عريج أن مشروع إنشاء المجسمات الجمالية بالمحافظة يأتي ضمن مشاريع مبادرة أنسنة المدن وتهدف لتحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري

كما أشار رئيس البلدية إلى أن المجسم الجمالي بالمدخل الجنوبي امتداد طريق الملك عبدالعزيز ( طيب الله ثراه ) ويتكون من هيكل حديدي مجلفن ومغطى بمادة الاستانلس استيل المعدنيه وبمواد مانعة للصدأ وبإرتفاع 8 متر وعرض 3متر، وتم كتابة ونقش أسماء الله الحسنى على محيط المجسم بالخط العربي الكوفي الهندسي .

وبيّن كذلك إلى أنه تم مراعاة عدة معايير لإختيار مواقع المجسمات منها مايتعلق بالناحية التخطيطية لتكون في احد التقاطعات الرئيسيه بالمحافظه ويمكن رؤيته من مسافات بعيدة ومن عدة اتجاهات وتم مراعاة عامل النسب بين ارتفاع وحجم المجسم والمساحه التي تم تنفيذ المجسم بها ، وأيضاً من الناحية البصرية بحيث يحقق الإرتياح البصري وغير حاجب للرؤية أو يطمس المعالم المحيطة به إضافة لتوافقه وتناسبه مع التكوينات المحيطة به.

وأضاف بأنه تم مراعاة وضع الاضاءة الليلية للمجسمات بما يضمن الاحساس الفني للكتلة والحركة والمتعة الفنية للمؤثرات البصرية.

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وختم حديثه بأن البلدية هدفت عند تنفيذ هذا المجسم لايجاد معلم بارز يستدل به وإبراز المعالم والإنجازات الحضارية التي تشهدها المحافظة.