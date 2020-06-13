شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفر الباطن تخصص 4 عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): خصصت صحة حفر الباطن 4 عيادات " تطمّن " في كلاً من مستشفى القيصومة العام ، مستشفى حفر الباطن المركزي ، مركز صحي أبو موسى ، مركز صحي الأمير سلطان ، لخدمة كل من يشعر بأعراض خصصت صحة حفر الباطن 4 عيادات " تطمّن " في كلاً من مستشفى القيصومة العام ، مستشفى حفر الباطن المركزي ، مركز صحي أبو موسى ، مركز صحي الأمير سلطان ، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مثل ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال. وتعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع . Advertisements وتستقبل كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا المستجد سواء سعوديين أو مقيمين أو مخالفي نظام الإقامة . ويتم استقبال المرضى مباشرة بدون أي مواعيد وتأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات التي أطلقتها وزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة حفر الباطن تخصص 4 عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.