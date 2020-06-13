شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تناقش اثنينية الحوار التي يعتزّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تنظيمها عن بعد، الحوار الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك مساء الاثنين 23 شوال 1441هـ، الموافق 15 يونيو 2020م، بمشاركة الدكتور/ عصام القبسي، متخصص في البيانات ومدرب على الأمن السيبراني، والأستاذة/ ريم الحربي رئيسة لينكدإن - السعودية ، والأستاذ/ عبد الله السبيعي مهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني، والأستاذ / فيصل المغلوث، متخصص بالتسويق ومهتم بالإعلام الرقمي.

ويهدف اللقاء الذي سيديره المهندس/ سامي الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة سماءات، عضو مجلس إدارة جمعية التسويق عبر تطبيق زوم من خلال الرابط (هنا )، إلى تفعيل أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما يستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الحوار في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتعزيز اساليب الحوار الافتراضي بما يسهم في تكريس القيم الوطنية ، بالإضافة إلى دور المؤثرين في التصدي للشائعات والرسائل السلبية ، و المساهمة في إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة.

يذكر أن "اثنينية الحوار" هي إحدى المبادرات التي يتبناها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني كمشروع أسبوعي مستدام، وهي عبارة عن منصة أسبوعية خصبة تفتح بابا لتناول قضايا الشباب الحالية، وإبراز آرائهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز قيم التطوع والتعاون، وترسيخ ثقافة الحوار، وإشاعة قيم التلاحم الوطني.