︎ :
.
أصدرت اللجنة المشكلة لمواجهة فيروس كورونا، توجيهاً لكافة الجهات الحكومية والخاصة بمنع استخدام بوابات التعقيم الخاصة بمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك لأنها قد تسبب مخاطر صحية.
وتضمن توجيه اللجنة عدم استخدام أي تقنيات أو أدوات أو منتجات أو مستلزمات لمكافحة فيروس كورونا بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يتم النص عليها في أدلة المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”.
وأشار إلى أن البوابات تستخدم أنواعا مختلفة من المطهرات الكيميائية التي قد تؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية، كما أن الأشعة فوق البنفسجية قد تتلف المادة الجينية الوراثية سواء في الخلايا البشرية أو في الجزيئات الفيروسية وهي تستخدم لتعقيم المستشفيات والطائرات والمكاتب وتطهير مياه الشرب.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أكدت أن “بوابات التعقيم” بالمطهرات الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية المقامة على مداخل المجمعات التجارية والمطارات وغيرها، لم يثبت بشكل كافٍ فعاليتها في الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف استخدام بوابات تعقيم فيروس كورونا بسبب خطير ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.