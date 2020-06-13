مجموعة” سليمان الحبيب” ترد على تسجيل صوتي متداول يكشف فرقاً صادماً بين سعر فحص كورونا في الإمارات والسعودية – فيديو

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ردت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية على مقطع فيديو متداول يوضح الفرق بين سعر فحص كورونا في الإمارات والسعودية .

فرق الفحص في الإمارات والسعودية

ووفقاً للتسجيل المتداول فقد كان سعر الفحص في الإمارات أقل من 400 ريال بينما وصل سعره في السعودية لأكثر من 1400 ريال ، حيث تسائل مغرد قائلاً : “كيف في دبي فحص كورونا أقل من ٤٠٠ ريال، وفي الرياض أكثر من ١٤٠٠ غير كشفية ٣٥٠؟ الله يرحم حالنا.. مستشفيات سليمان الحبيب.. ننتظر ردكم”

سحب المسحة الطبية فقط

من جانبها قالت المجموعة في بيان لها ، أن ما تم ذكره لا يمت للحقيقة بصلة ، إذ أن الاجراء الذي تقوم به مؤسسات المجموعة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمثل في سحب العينة من المراجع فقط، ثم إرسالها إلى المختبرات التابعة لدائرة الصحة في دبي ليتم فحصها هناك، والسعر المذكور هو مقابل خدمة سحب المسحة الطبية فقط وليس لعمل الفحص المخبري.

خدمة الفحص للكشف عن فيروس كورونا

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وأضاف البيان : ” بينما في المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة بالمملكة العربية السعودية تتوفر خدمة الفحص للكشف عن فيروس كورونا (Covid 19) بتقنية PCR للكشف عن الفيروس بأحدث الأجهزة المتخصصة وهي معتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء وكذلك معتمدة من قبل المركز السعودي للوقاية من الأمراض المعدية، لتقديم فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (Covid 19) المخبرية. علما أن هذه الفحوصات تجرى بأحدث الأجهزة ووفقا لأعلى المعايير العالمية، وفي حال كانت النتيجة ايجابية يتم إعادة الفحص مرة أخرى للتأكد.”

300 ريال لكل مسحة

وتابع البيان : ” وتشير المجموعة أنها تقدم في مؤسساتها الصحية في المملكة العربية السعودية خدمة أخذ المسحة فقط ليتم إرسالها إلى المختبرات المرجعية لوزارة الصحة بسعر 300 ريال لكل مسحة..، وذلك للحالات التي تنطبق علها معايير سحب العينات (وهو سعر أقل من سعر أخذ المسحة في مؤسسات المجموعة في دولة الامارات العربية المتحدة).. وأيضا تقدم المجموعة خدمة أخرى متكاملة للمراجعين الراغبين بذلك، حيث تقوم المجموعة عندها بأخذ العينة وكذلك فحصها في مختبرات المجموعة بتقنية PCR.”

خلطاً وتزويراً للحقائق

وأشارت مجموعة سليمان الحبيب أن ما قام به المتصل يعتبر خلطاً وتزويراً للحقائق حيث أنه قارن سعر فحص مخبري كامل للكشف عن فيروس كورونا (Covid 19) بتقنية PCR في مختبرات المجموعة مع إجراء آخر وهو سحب العينة لارسالها ليتم فحصها في مختبر مرجعي تابع لجهة أخرى والفرق بين الإجرائيين كبير.



