نشر فيديو قبل أيام عن حالته الصحية.. مغردون ينعون خبير الطقس “الأهدل” إثر وفاته بفيروس “كورونا”

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نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس (الجمعة)، خبير الطقس ومطارد العواصف عمرين الأهدل، إثر وفاته بفيروس كورونا.

وكان الأهدل قد نشر أخر فيديو له في حسابه على “تويتر”، يطلب فيه من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، قبل أن تتدهور صحته ويفارق الحياة.

وعُرف الأهدل برصد ومتابعة وتوثيق الحالات الجوية من خلال مقاطع مصورة، وقام مغردون بتداول البعض منها أثناء مطاردته للأمطار، داعين له بالرحمة والمغفرة.