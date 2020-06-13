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تحقق الجهات الأمنية في جازان مع وافد آسيوي بتهمة تعنيف زوجته وحرق جسمها بماء ساخن في محافظة الدرب. وأوضحت مصادر أن المعنف قام بضرب زوجته، وهي أم لثلاثة أطفال، وحرق جسمها بالماء الساخن وقام بكيها في مناطق متفرقة من جسدها وحلق شعرها ورماها خارج المنزل. وأضافت بحسب “سبق” أن الجهات المعنية بدأت التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعنف لإحالته للنيابة العامة.





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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وافد عنّف زوجته وحرق جسدها وحلق شعرها وألقاها في الشارع بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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