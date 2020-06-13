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نشرت إمارة منطقة مكة، أمس (الجمعة)، مقتطفات من جهود شرطة المنطقة في رصد مخالفات بحق عدد من المواطنين والمقيمين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
وأظهر الفيديو رجال الأمن أثناء تسجيل تلك المخالفات ضد مرتكبيها، والتي شملت أيضا مخالفات على تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وعدم لبس الكمامة.
يُذكر أن عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية وتدابير “البروتوكولات” الوقائية في المرة الأولى 1000 ريال على المنشأة والمسؤول، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار، مع الإبعاد للمخالف من المقيمين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة تسجيل رجال الأمن مخالفات عدم لبس “الكمامة” وتكدس العمالة في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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