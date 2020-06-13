هل يجوز لجار المسجد الصلاة في البيت خوفاً من “كورونا”؟.. “المطلق” يجيب

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قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق إنه يجوز أن يُصلي الإنسان في بيته خشية أن يتعرض للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، حتى وإن كان جاراً للمسجد.
ورد الشيخ المطلق في برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام، على سؤال أحد المتصلين الذي استفسر عن جواز الصلاة في المنزل خوفاً من الإصابة بالفيروس في حين أن بيته مجاور للمسجد، قائلاً: ليس فيها شيء صل في بيتك جماعة مع أهلك.
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