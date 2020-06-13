إصابة شخص في حادث مروري على طريق «تربة-الخرمة» بمكة

انحرفت مركبة عن مسارها وانقلبت على طريق تربة الخرمة بمكة المكرمة، اليوم السبت، ما أدى إلى إصابة شخص، بينما باشرت الجهات المختصة الحادث ونقلت المصاب للمستشفى.

وأفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر» بانحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق (تربة-الخرمة) نتج عنه إصابة شخص".

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية، إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

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