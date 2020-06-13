المجلس الدولي للأرشيف يضمن «دارة الملك عبدالعزيز» ضمن المؤسسات الدولية

قام المجلس الدولي للأرشيف في باريس، بتضمين اسم دارة الملك عبدالعزيز، ضمن المؤسسات العلمية العالمية ذات العلاقة بالمؤسسة الدولية على خارطة النشاط التفاعلي الافتراضي، خلال أسبوع الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف 2020.

وتعد هذه الإشادة الثانية من المؤسسة العالمية الأم للأرشيفات في دول العالم، لدارة الملك عبدالعزيز، خلال شهر واحد، وذلك بعد أن أبرزت اسمها في قائمة الشرف للمؤسسات البحثية ودور النشر، التي دعمت التقيد بالبقاء في المنازل بسبب جائحة كورونا.

وكانت الدارة نفذت مجموعة من المحاضرات التثقيفية والتخصصية الافتراضية التي حظيت بمتابعة متصاعدة من قبل متخصصين وعامة من داخل المملكة وخارجها، وبمشاركة أسماء سعودية وعربية وموضوعات متنوعة أيضًا.

كما أتاحت الدارة لمحفوظاتها من المصادر التاريخية القديمة وإصداراتها وخدماتها العلمية لتواصل حركة البحوث والدراسات مسيرتها دون توقف جعلها محل إشادة الجميع على رأسها المجلس الدولي للأرشيف بباريس.

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يذكر أن منتدى الدارة يواصل بث محاضراته على قناة الدارة على اليوتيوب والإفادة من برنامج الاتصال المرئي.

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