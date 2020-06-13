فيديو.. المطلق: يجوز لجار المسجد الصلاة في البيت خوفًا من كورونا

نصحه بالصلاة جماعة مع «أم العيال»
أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز الصلاة في المنزل؛ خشية أن يتعرض الشخص للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حتى إذا كان جارًا للمسجد.
جاء ذلك ردًا من الشيخ المطلق على سؤال مواطن قال فيه: «الله يطول عمرك أنا جار للمسجد لكني والله في الفترة هاذي ما أبي أصلي في المسجد خوفًا من كورونا فيها شي؟».
وأجاب المطلق خلال برنامجه الأسبوعي «استديو الجمعة» على إذاعة نداء الإسلام قائلًا: «ما فيها شيء.. الله يحفظك ويحفظ الجميع، صلي في البيت مع أم العيال جماعة».
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