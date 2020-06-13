«كورونا» يغلق سوقًا للخضار والفواكه بالدمام «مؤقتًا»

السماح بدخول التجار والموزعين
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام «مؤقتًا»، اعتبارًا من يوم غد الأحد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي حرصًا على السلامة العامة للحدّ من انتشار كورونا.
وذكرت الأمانة، عبر حسابها بتويتر، أنه سيتم إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام مؤقتًا، بدءًا من غدٍ الأحد، ومنع دخول الأفراد إليه، ويسمح بالدخول للتجار والمورِّدين للحراج البلدي والمستورد.
وأشارت أمانة الشرقية إلى أنَّ القرار جاء «نظرًا لما تقتضيه المصلحة وتطبيقًا للإجراءات الوقائية، حرصًا على السلامة العامة للحد من انتشار كورونا».
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