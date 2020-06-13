مصادرة 8.5 طن خضراوات وفاكهة من الباعة الجائلين في حي الصفا بجدة

وتسليمها للجمعيات الخيرية

صادرت بلدية الصفا الفرعية (8.5) طن من الخضراوات والفواكه، وذلك في إطار جهودها في مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين في جدة. وقال رئيس البلدية المهندس عمرو حافظ: "إن الفرق الميدانية كثفت جهودها على حرم حلقة الخضار (داخل الحي السكني) بحي الصفا من خلال فريق عمل مختص". وأشار إلى أنه جرى إتلاف سبع من العربات لوجودها بالشوارع وأمام العمائر السكنية. موضحًا أن الكميات المصادرة جرى تسليمها للجمعيات الخيرية. اقرأ أيضًا: Advertisements مصادرة 3 أطنان خضراوات ببلدية جدة التاريخية بالصور.. بلاغ مواطن يقود لمصادرة 5 أطنان ثوم في «أبومراغ» بمكة المكرمة مصادرة 900 كجم مواد غذائية من الباعة الجائلين في شوقية مكة

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