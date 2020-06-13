بالصور.. وفاة رجلي شرطة في انقلاب سيارتهما في بيش

توفي اثنان من رجال الشرطة، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب مركبتهما، بمركز الحقو في بيش بمنطقة جازان.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، إنَّ الفرق المختصة الميدانية من دوريات الشرطة والمرور وسيارات إسعاف الهلال الأحمر، سارعت إلى مباشرة حادث مروري وقع لسيارة شرطة على أحد الطرقات الرئيسية في مركز الحقو بمحافظة بيش.

وأوضح أنَّ الفرق كافة اتخذت الإجراءات اللازمة، واتضح أن الحادث هو عبارة عن انقلاب سيارة من نوع جيب ووفاة اثنين بداخلها.

وأكد الصرخي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة جازان تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة على الرقم (٩٩٧)، بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو التابع لمحافظة بيش، وأنَّ في موقع الحادث إصابات.

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وعلى الفور تمَّ توجيه فرقتين إسعافيتين بإشراف القيادي الميداني المناوب مازن مطوع، وعند وصول الفرق الإسعافية إلى موقع الحادث تبيَّن وجود حالتين، وعند الكشف الطبي عليهما من قبل المسعفين تبيَّن وفاتهما، حيث تمَّ نقلهما عن طريق الفرق إلى مستشفى بيش العام.

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