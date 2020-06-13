بعد 9 سنوات.. السجين خالد الدوسري يتواصل «هاتفيًّا» مع والدته

محاميه أعلن نشر جزء من المحادثة في وقت لاحق
أعلن المحامي، سعود متعب بن قويد، عن إجراء اتصال هاتفي بين السجين بالولايات المتحدة خالد الدوسري وبين والدته، وذلك في أول اتصال بينهما منذ 9 سنوات.
وذكر عضو الهيئة السعودية للمحامين –عبر حسابه بتويتر- أنه «تم بحمد لله التواصل هاتفيًّا بين السجين خالد الدوسري ووالدته قبل قليل، بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات».
وأشار المحامي بن قويد، إلى أنه سينشر جزءًا من المكالمة غدًا الأحد.
يذكر أن «خالد الدوسري» هو طالب مبتعث منذ عام 2008م، وتم اعتقاله بالولايات المتحدة عام 2011م بزعم صناعة مواد متفجرة، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤيد.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 9 سنوات.. السجين خالد الدوسري يتواصل «هاتفيًّا» مع والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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