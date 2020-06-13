انقلاب مركبة بعد انحرافها عن مسارها في طريق مدركة بالجموم

أصيب شخص في الحادث وتمَّ نقله للمستشفى..
أصيب شخص، اليوم السبت، في حادث مروري بطريق (مدركة) بمحافظة الجموم في مكة المكرمة، بسبب انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على الطريق، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر»، «إنَّ انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق (مدركة) بمحافظة الجموم نتج عنه إصابة شخص».
وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنَّ الجهات المختصة باشرت الحادث، وتمَّ نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.
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