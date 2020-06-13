غدًا.. بدء القبول الموحد في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في تبوك

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بدء القبول والتسجيل الموحد للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ في المنشآت التدريبية بالمنطقة لبرامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية، وذلك يوم غد.

أوضح ذلك مدير عامّ التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري. مبينًا أن التقديم سيشمل مرحلة دبلوم الكلية التقنية لخريجي وخريجات الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

وأضاف أن التقديم سيشمل أيضًا مرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، كما يفتح القبول في المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ.

وأفاد المطيري بأن مواعيد التسجيل ستكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/ 10/ 1441هـ، حتى تاريخ 3/ 11/ 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين.

وأوضح أنه ابتداءً من تاريخ 4/ 11/ 1441هـ حتى تاريخ 17/ 11/ 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداءً من تاريخ 14/ 11/ 1441هـ حتى تاريخ 25/ 11/ 1441هـ.

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وبيّن المهندس المطيري أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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