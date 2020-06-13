حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على استحقاق الدعم

أكّد برنامج حساب المواطن، أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم للمستفيدين.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر: أن «تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم».

وتابع البرنامج موضحًا أنّه «لمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المستفيدين حول مدى تأثير تحديث البيانات على استحقاقه للدعم؟

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