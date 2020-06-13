تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنِّي مدى الرؤية في 3 مناطق خلال الساعات المقبلة.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربةً مثارةً مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثّلت في تدنِّي مدى الرؤية .

وبيَّنت الإدارة أنَّ الحالة التي تشمل (الحناكية- العلا- العيص- المدينة المنورة- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع )، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الثامنة مساءً.

كما نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنِّي مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل (مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، مشيرة إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفق «الأرصاد»، تتعرض منطقة تبوك أيضًا إلى نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

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وبيَّنت الهيئة أنَّ الحالة، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة، مشيرة إلى أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران كذلك على أجزاء من الساحل الغربي.

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