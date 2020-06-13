السعودية اليوم / تطبيق منع التجول في محافظة البرك وسط إجراءات أمنية منسقة



محايل 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة البرك حضورها المكثف المنسق في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة للتشديد على تطبيق أمر منع التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

وخلال جولة عدسة "واس" الميدانية اليوم بمحافظة البرك وثقت خلو الطرق الرئيسة والميادين من المرتادين من المواطنين والمقيمين, الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع للمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول ، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.

// إنتهى//

13:54ت م

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محايل 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمحافظة البرك حضورها المكثف المنسق في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة للتشديد على تطبيق أمر منع التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خدماتها.وخلال جولة عدسة "واس" الميدانية اليوم بمحافظة البرك وثقت خلو الطرق الرئيسة والميادين من المرتادين من المواطنين والمقيمين, الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع للمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول ، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// إنتهى//13:54ت م0057

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