

أبو عريش 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

شارك متطوعون من النادي الصحي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعيّاش في محافظة أبو عريش أمس، في تنفيذ نقاط فرز لقياس درجة الحرارة للمصلين قبيل أداء صلاة الجمعة وتوزيع الكمامات والمعقمات، والتوجيه والإرشاد للتباعد أثناء الصلاة، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان.

وأسهم أكثر من 50 متطوعًا من النادي في تغطية الجوامع والمساجد بقطاع عيّاش، من خلال تنظيم المصلين وتحديد مسارات موحدة للدخول والخروج للجوامع والمساجد للحد من الازدحام والوقوف على الالتزام بمسافة مترين بين المصلين، وتطبيق الاشتراطات والاحترازات والتدابير المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

وكان متطوعو النادي الصحي قد أسهموا أيضًا في تعقيم وتجهيز الجوامع والمساجد ومساندة جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة.

// انتهى //

13:46ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / متطوعو النادي الصحي بتنمية عياش في أبوعريش يشاركون في تنظيم المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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