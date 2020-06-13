السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا



كوالالمبور 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

سجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 120 .

// انتهى //

13:17ت م

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كوالالمبور 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجلت ماليزيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8445 إصابة.وأعلنت وزارة الصحة الماليزية وفاة حالة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 120 .// انتهى //13:17ت م0053

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