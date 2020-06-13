السعودية اليوم / بلدية البرك تطبق إجراءات احترازية لتعزيز الصحة العامة لمستخدمي أجهزة الصراف الآلي



محايل 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة البرك التابعه لأمانة منطقة عسير، اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله الرياعي أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

وبين المهندس الرياعي أن البلدية خصصت فرقا مدعمين بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على أجهزة الصراف الآلي، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد أن البلدية تتابع المعاملات إلكترونياً عبر تطبيق "مكين" وتمت مباشرة البلاغات عبر خدمة 940 وإصدار التراخيص الإلكترونية خلال فترة تعليق الدوام.

وتمت مباشرة البلاغات الواردة من فرع وزارة التجارة واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مندوبي مكافحة الغش التجاري في البلدية وتم القيام بجولات تفتيشية على المستودعات الغذائية ومحلات التموينات وكذلك الصيدليات للتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية وأسعارها وكمياتها.

// إنتهى//

13:07ت م

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محايل 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسواصلت بلدية محافظة البرك التابعه لأمانة منطقة عسير، اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وأنابيب الغاز ومسلخ البلدية.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله الرياعي أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.وبين المهندس الرياعي أن البلدية خصصت فرقا مدعمين بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على أجهزة الصراف الآلي، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.وأفاد أن البلدية تتابع المعاملات إلكترونياً عبر تطبيق "مكين" وتمت مباشرة البلاغات عبر خدمة 940 وإصدار التراخيص الإلكترونية خلال فترة تعليق الدوام.وتمت مباشرة البلاغات الواردة من فرع وزارة التجارة واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مندوبي مكافحة الغش التجاري في البلدية وتم القيام بجولات تفتيشية على المستودعات الغذائية ومحلات التموينات وكذلك الصيدليات للتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية وأسعارها وكمياتها.// إنتهى//13:07ت م0049

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.