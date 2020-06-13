سياسي / زورقان حربيان إسرائيليان ينتهكان سيادة المياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ان زورقا حربيا إسرائيليا بتاريخ اقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 330 مترا ولمدة 4 دقائق.

وأشار البيان الى ان زورقا مماثلا خرق في وقت لاحق البقعة الإقليمية المذكورة، لمسافة حوالى 240 مترا ولمدة 10 دقائق.

ولفت الى أنه جرت متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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12:51ت م

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