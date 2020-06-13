السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 1006 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

سجلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1006 إصابة مؤكدة بقيروس

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 22077 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 99 حالة وتماثلت للشفاء 7530 حالة .

// انتهى //

12:44ت م

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مسقط 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1006 إصابة مؤكدة بقيروس كورونا المستجد .وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 22077 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 99 حالة وتماثلت للشفاء 7530 حالة .// انتهى //12:44ت م0042

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