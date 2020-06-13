

ظهران الجنوب 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

‏ تواصل بلدية ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير تكثيف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم والنظافة،والإصحاح البيئي،التي شملت الشوارع والمرافق العامة، والحدائق والساحات والأحياء وذلك استمراراً للجهود المبذولة واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار

وقامت البلدية بجولات رقابية ،على الأسواق الغذائية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.

//انتهى//

12:39ت م

0039



ظهران الجنوب 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس‏ تواصل بلدية ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير تكثيف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم والنظافة،والإصحاح البيئي،التي شملت الشوارع والمرافق العامة، والحدائق والساحات والأحياء وذلك استمراراً للجهود المبذولة واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ضمن مبادرة القطاع البلدي، لحماية المواطنين والمقيمين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.وقامت البلدية بجولات رقابية ،على الأسواق الغذائية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.//انتهى//12:39ت م0039

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تُواصل أعمال التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.