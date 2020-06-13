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مكالمة تجمع خالد الدوسري ووالدته بعد انقطاع 9 سنوات
سينشر جزءًا من المكالمة غدًا بحسب المحامي سعود بن قويد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المحامي، سعود متعب بن قويد، عن إجراء اتصال هاتفي بين السجين بالولايات المتحدة خالد الدوسري وبين والدته، وذلك في أول اتصال بينهما منذ 9 سنوات.
وقال عضو الهيئة السعودية للمحامين في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر إنه: تم بحمد لله التواصل هاتفيًّا بين السجين خالد الدوسري ووالدته قبل قليل، بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات.
وأشار المحامي ابن قويد، إلى أنه سينشر جزءًا من المكالمة غدًا الأحد.
جدير بالذكر أن خالد الدوسري هو طالب مبتعث منذ عام 2008م، وتم اعتقاله بالولايات المتحدة عام 2011م بزعم صناعة مواد متفجرة، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤيد.
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