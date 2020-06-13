تعقيم وتطهير صرافات البرك

2020-06-13

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ البرك

واصلت بلدية محافظة البرك التابعة لأمانة منطقة عسير، اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتطهير أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وأنابيب الغاز ومسلخ البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله الرياعي أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه عاجل من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

وبين أن البلدية خصصت فرق مدعمين بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

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وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على أجهزة الصراف الآلي، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد المهندس الرياعي بأن البلدية تتابع المعاملات إلكترونيًا عبر تطبيق “مكين” وتمت مباشرة البلاغات عبر خدمة ٩٤٠ وإصدار التراخيص الإلكترونية خلال فترة تعليق الدوام.

وتمت مباشرة البلاغات الواردة من فرع وزارة التجارة واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مندوبي مكافحة الغش التجاري في البلدية وتم القيام بجولات تفتيشية على المستودعات الغذائية ومحلات التموينات وكذلك الصيدليات للتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية وأسعارها وكمياتها.

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