- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم تعقيم وتطهير صرافات البرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعقيم وتطهير صرافات البرك
لضمان سلامة مستخدميها
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ البرك
واصلت بلدية محافظة البرك التابعة لأمانة منطقة عسير، اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتطهير أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وأنابيب الغاز ومسلخ البلدية.
وأوضح رئيس البلدية المهندس عبد الله الرياعي أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه عاجل من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.
وبين أن البلدية خصصت فرق مدعمين بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.
وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على أجهزة الصراف الآلي، كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.
وأفاد المهندس الرياعي بأن البلدية تتابع المعاملات إلكترونيًا عبر تطبيق “مكين” وتمت مباشرة البلاغات عبر خدمة ٩٤٠ وإصدار التراخيص الإلكترونية خلال فترة تعليق الدوام.
وتمت مباشرة البلاغات الواردة من فرع وزارة التجارة واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مندوبي مكافحة الغش التجاري في البلدية وتم القيام بجولات تفتيشية على المستودعات الغذائية ومحلات التموينات وكذلك الصيدليات للتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية وأسعارها وكمياتها.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم وتطهير صرافات البرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.