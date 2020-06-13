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2020-06-13 صور.. انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو بيش وفاة قائدها والمرافق متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بجازان صباح اليوم حادث انقلاب مركبة لإحدى الدوريات على طريق الحقو التابع لمحافظة بيش مما أدى إلى وفاة حالتين وتم نقلهم إلى المستشفى وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بجازان الأستاذ بيشي الصرخي قائلاً : تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة على الرقم (٩٩٧) صباح اليوم السبت بلاغا عن حادث انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو التابع لمحافظة بيش في موقع الحادث إصابات وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين بإشراف القيادي الميداني المناوب مازن مطوع وعند وصول الفرق الإسعافية إلى موقع الحادث تبين وجود حالتين وعند الكشف الطبي عليهما من قبل المسعفين تبين وفاتهما رحمهما الله حيث تم نقلهم عن طريق الفرق إلى مستشفى بجيش العام . Advertisements

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