، "مدني الباحة" يجدد التحذير من تقلبات جوية تستمر لـ8 مساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" نبهت من أمطار رعدية ورياح على عدد من المحافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.الأرصاد حالة الطقس