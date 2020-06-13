، "تركيا" ضمن أقل الدول سلامًا في أوروبا بمؤشر السلام العالمي 2020 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حلّت تركيا في المركز 150 بين 163 دولة، واقعة بين كوريا الشمالية وفنزويلا، لتكون بذلك ضمن أسوأ الدول من حيث مؤشر السلام بين الدول الأوروبية.
ونشر معهد الاقتصاد والسلام آخر إحصائيات لمؤشر السلام العالمي 2020، والذي يقيس مستويات السلام في 163 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن تقييم الدول يتم من خلال 23 بندًا تحت ثلاثة محاور رئيسة هي: "الصدامات الداخلية والخارجية، والعسكرة، والأمن المجتمعي”.
المعهد أوضح في تقريره أنه بالرغم من أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن مؤشر السلام حول العالم لعام 2020 تراجع بنحو 0.34% خلال العام الأخير، مشيرًا إلى أنه التراجع التاسع خلال 12 عامًا الأخيرة.
التقرير أوضح، بحسب زمان التركية، أنه قد تم تسجيل تحسن في 81 دولة على مدار العام الماضي، وأن مؤشر السلام في 80 دولة أخرى ازداد سوءًا خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن أيسلندا مستمرة على رأس قائمة الدول الأكثر سلامًا منذ عام 2008، وبعدها نيوزيلندا، ثم النمسا، والبرتغال، والدنمارك.
أما الدول الأقلّ سلامًا، فكانت أفغانستان، ومن بعدها سوريا، ثم العراق، ثم جنوب السودان، ثم اليمن.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:22 PM
التقييم يشمل الصدامات الداخلية والخارجية والعسكرة والأمن المجتمعي
حلّت تركيا في المركز 150 بين 163 دولة، واقعة بين كوريا الشمالية وفنزويلا، لتكون بذلك ضمن أسوأ الدول من حيث مؤشر السلام بين الدول الأوروبية.
ونشر معهد الاقتصاد والسلام آخر إحصائيات لمؤشر السلام العالمي 2020، والذي يقيس مستويات السلام في 163 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن تقييم الدول يتم من خلال 23 بندًا تحت ثلاثة محاور رئيسة هي: "الصدامات الداخلية والخارجية، والعسكرة، والأمن المجتمعي”.
المعهد أوضح في تقريره أنه بالرغم من أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن مؤشر السلام حول العالم لعام 2020 تراجع بنحو 0.34% خلال العام الأخير، مشيرًا إلى أنه التراجع التاسع خلال 12 عامًا الأخيرة.
التقرير أوضح، بحسب زمان التركية، أنه قد تم تسجيل تحسن في 81 دولة على مدار العام الماضي، وأن مؤشر السلام في 80 دولة أخرى ازداد سوءًا خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن أيسلندا مستمرة على رأس قائمة الدول الأكثر سلامًا منذ عام 2008، وبعدها نيوزيلندا، ثم النمسا، والبرتغال، والدنمارك.
أما الدول الأقلّ سلامًا، فكانت أفغانستان، ومن بعدها سوريا، ثم العراق، ثم جنوب السودان، ثم اليمن.
، "تركيا" ضمن أقل الدول سلامًا في أوروبا بمؤشر السلام العالمي 2020 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "تركيا" ضمن أقل الدول سلامًا في أوروبا بمؤشر السلام العالمي 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.