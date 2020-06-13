اخبار السعوديه

البحرين: تسجيل 444 إصابة جديدة بـ"كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - تعافي 288 شخصًا يرفع الحصيلة إلى 12191

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 6713 في يوم 12 يونيو 2020، كشفت تسجيل 444 حالة قائمة جديدة؛ منها 291 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وتسع حالات قادمة من الخارج.

وقالت الوزارة وفق صحيفة "الوطن" البحرينية: تعافت 288 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12191.

وأضافت: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 121 حالة؛ منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5474 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5486 حالة قائمة.فيروس الجديد

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:14 PM

Advertisements

تعافي 288 شخصًا يرفع الحصيلة إلى 12191

البحرين: تسجيل 444 إصابة جديدة بـ"كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 6713 في يوم 12 يونيو 2020، كشفت تسجيل 444 حالة قائمة جديدة؛ منها 291 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وتسع حالات قادمة من الخارج.

وقالت الوزارة وفق صحيفة "الوطن" البحرينية: تعافت 288 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12191.

وأضافت: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 121 حالة؛ منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5474 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5486 حالة قائمة.

الكلمات المفتاحية

، البحرين: تسجيل 444 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: تسجيل 444 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا