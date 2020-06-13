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أعلنت السفارة الفلبينية لدى الرياض، إغلاق مكتب عمل شؤون العمالة الفلبينية بدءاً من يوم غد حتى أجل غير مسمى بعد ظهور عدة حالات فيروس كورونا (كوفيد 19) بين الموظفين.
وذكرت السفارة، في بيان لها، أن 6 موظفين من مكتب العمالة الفلبينية في الرياض أثبتت الفحوص إصابتهم بكوفيد 19.
وقال الملحق العمالي ناصر مصطفى، إنه سيتم تقديم الخدمات للعمالة الفلبينية عن طريق الموظفين من خلال منازلهم منعاً لانتشار الفيروس بين المراجعين، إلى جانب إجراء تطهير وتعقيم شامل لمباني المكتب.
وأشار البيان إلى أنه تم إخضاع 37 من موظفي المكتب لفحوص كورونا بعد أن ظهرت الأعراض على اثنين منهم وثبت أن مجموع 6 من الموظفين يحملون الفيروس.
فيروس كورونا الجديد
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:05 PM
إخضاع 37 من موظفي المكتب لفحوص.. ومتابعة العمل من المنزلإغلاق مكتب العمالة الفلبينية بالرياض بعد إصابة 6 من موظفيه بكورونا
أعلنت السفارة الفلبينية لدى الرياض، إغلاق مكتب عمل شؤون العمالة الفلبينية بدءاً من يوم غد حتى أجل غير مسمى بعد ظهور عدة حالات فيروس كورونا (كوفيد 19) بين الموظفين.
وذكرت السفارة، في بيان لها، أن 6 موظفين من مكتب العمالة الفلبينية في الرياض أثبتت الفحوص إصابتهم بكوفيد 19.
وقال الملحق العمالي ناصر مصطفى، إنه سيتم تقديم الخدمات للعمالة الفلبينية عن طريق الموظفين من خلال منازلهم منعاً لانتشار الفيروس بين المراجعين، إلى جانب إجراء تطهير وتعقيم شامل لمباني المكتب.
وأشار البيان إلى أنه تم إخضاع 37 من موظفي المكتب لفحوص كورونا بعد أن ظهرت الأعراض على اثنين منهم وثبت أن مجموع 6 من الموظفين يحملون الفيروس.
، إغلاق مكتب العمالة الفلبينية بالرياض بعد إصابة 6 من موظفيه بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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