، "سوزا" محترف "الأهلي" يلمّح لفسخ تعاقده ورحيله ،

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نشر اللاعب البرازيلي دييغو سوزا محترف النادي الأهلي، تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أثارت الكثير من التكهنات بشأن استمراره مع ناديه في الفترة القادمة.
وغرّد اللاعب قائلًا: "Game over" مع رسمة لكرة القدم في إشارة لانتهاء تجربته مع النادي الأهلي الذي كان قد انضمّ له قبل موسمين نظير 12 مليون يورو من فناربخشة التركي.
وسبق أن هدّد اللاعب بفسخ تعاقده مع ناديه الأهلي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من ثلاثة شهور وتردّدت بالفعل أنباء عن تلقيه عروضًا للعودة للدوري التركي قبل أن يخرج مسؤولون من النادي السعودي ليؤكدوا أن أزمة اللاعب انتهت بالحصول على مستحقاته المتأخرة.
"سوزا" محترف "الأهلي" يلمّح لفسخ تعاقده ورحيلهمحمد السيّد الخليج 365 2020-06-13
نشر اللاعب البرازيلي دييغو سوزا محترف النادي الأهلي، تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أثارت الكثير من التكهنات بشأن استمراره مع ناديه في الفترة القادمة.
وغرّد اللاعب قائلًا: "Game over" مع رسمة لكرة القدم في إشارة لانتهاء تجربته مع النادي الأهلي الذي كان قد انضمّ له قبل موسمين نظير 12 مليون يورو من فناربخشة التركي.
وسبق أن هدّد اللاعب بفسخ تعاقده مع ناديه الأهلي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من ثلاثة شهور وتردّدت بالفعل أنباء عن تلقيه عروضًا للعودة للدوري التركي قبل أن يخرج مسؤولون من النادي السعودي ليؤكدوا أن أزمة اللاعب انتهت بالحصول على مستحقاته المتأخرة.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
11:18 AM
بعد تهديداته السابقة بسبب عدم حصوله على مستحقاته
نشر اللاعب البرازيلي دييغو سوزا محترف النادي الأهلي، تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أثارت الكثير من التكهنات بشأن استمراره مع ناديه في الفترة القادمة.
وغرّد اللاعب قائلًا: "Game over" مع رسمة لكرة القدم في إشارة لانتهاء تجربته مع النادي الأهلي الذي كان قد انضمّ له قبل موسمين نظير 12 مليون يورو من فناربخشة التركي.
وسبق أن هدّد اللاعب بفسخ تعاقده مع ناديه الأهلي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من ثلاثة شهور وتردّدت بالفعل أنباء عن تلقيه عروضًا للعودة للدوري التركي قبل أن يخرج مسؤولون من النادي السعودي ليؤكدوا أن أزمة اللاعب انتهت بالحصول على مستحقاته المتأخرة.
، "سوزا" محترف "الأهلي" يلمّح لفسخ تعاقده ورحيله ،
المصدر : الخليج 365
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