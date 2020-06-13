تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت 13 يونيو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة نحو 208.99 ريال (55.68 دولار)، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 182.87 ريال (48.72 دولار).



وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 156.75 ريال (41.76 دولار)، بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 121.91 ريال (32.48 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6 آلاف و500 ريالا (1,732دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1,463 ريالا (389.74 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، إذ اشترى المستثمرون المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا في الوقت الذي تضاف فيه المخاوف بشأن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا إلى توقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1730.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وقفز بحوالي 2.7% منذ بداية الأسبوع، ليتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 10 أبريل/نيسان الماضي.

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وقال إدوارد مويا محلل الأسواق الكبير لدى أواندا للسمسرة "يأتي صعود أسعار الذهب لأنه لا يزال هناك طلب قوي على الملاذ الآمن من جانب المتعاملين من المؤسسات".

ويأتي الارتفاع في الآونة الأخيرة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في حوالي 12 ولاية أمريكية انعكاسا لعوامل منها زيادة الاختبار، لكن الكثير من تلك الولايات تشهد أيضا زيادة في الاستشفاء.

وتوقع بنك سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط، وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي وزيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار الماضي إن "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

وعزا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر إلى إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وارتفع الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من 7 أعوام في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما حقق زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام.