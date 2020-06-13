شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق 101 محلًا تجاريًّا مخالفاً لقرار المنع الجزئي والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة محافظة جدة 101 محلًا تجاريًّا ما بين مطاعم وملاحم وبقالات وتموينات وأنشطة أخرى متنوعة خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية مع قرار المنع الجزئي من 3 مساء وحتى 6 صباحا وتمثلت الجهود من يومي التاسع عشر والعشرين من شوال.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها ليومي الخميس والجمعة على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحلات تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 101 محلًا تجاريا بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة ، وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي.