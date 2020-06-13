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تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 208.99 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 191.58 ريال.
أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 182.87 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 156.75 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 121.91 ريال.
وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 104.50 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 6,500 ريال، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,463 ريالًا.
وارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، إذ اشترى المستثمرون المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا في الوقت الذي تضاف فيه المخاوف بشأن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا إلى توقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1730.57 دولار للأوقية (الأونصة) وقفز بحوالي 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ليتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.
وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بانخفاض 0.1 بالمئة عند 1737.30 دولار.
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