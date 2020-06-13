2020-06-13

أتربة ورياح على نجران وتبوك حتى الثامنة

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

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كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر أيضًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

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