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نشاط لرياح البوارح على الشرقية والربع الخالي

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2020-06-13

نشاط لرياح البوارح على الشرقية والربع الخالي

وعلى معظم حوض الخليج العربي

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تنشط رياح البوارح اليوم السبت على الشرقية، وعلى معظم حوض الخليج العربي بوجه عام إضافة إلى الربع الخالي.

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وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران كذلك على أجزاء من الساحل الغربي.


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