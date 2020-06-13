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توفي رجلا أمن، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب مركبتهما على الطريق الرابط بين محافظة بيش ومركز الحقو- شمالي منطقة جازان.
وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها حول الحادث الذي أودى بحياة رجلي الأمن وهما في مركبة رسمية.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 12:02 PM
فيما باشرت الأجهزة المختصة الحادث عند طريق رابط وتابعت إجراءاتها
توفي رجلا أمن، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب مركبتهما على الطريق الرابط بين محافظة بيش ومركز الحقو- شمالي منطقة جازان.
وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها حول الحادث الذي أودى بحياة رجلي الأمن وهما في مركبة رسمية.
، شاهد.. وفاة رجلي أمن إثر انقلاب مركبتهما الرسمية شمالي جازان ،
المصدر : الخليج 365
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