، شاهد.. وفاة رجلي أمن إثر انقلاب مركبتهما الرسمية شمالي جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما باشرت الأجهزة المختصة الحادث عند طريق رابط وتابعت إجراءاتها

توفي رجلا أمن، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب مركبتهما على الطريق الرابط بين محافظة بيش ومركز الحقو- شمالي منطقة جازان.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها حول الحادث الذي أودى بحياة رجلي الأمن وهما في مركبة رسمية.