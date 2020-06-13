محمد بن مسعود - الدمام - ضبط ومصادرة الآلات المستخدمة وجارٍ اتخاذ اللازم بحقه دهمت أمانة منطقة جازان ممثلة بقسم صحة البيئة، سكناً عشوائياً حوّله حلاق إلى صالون للحلاقة. وأظهرت صور لحظة دهم فرق البلدية للسكن العشوائي الذي يفتقر للشروط الصحية، حيث تمت مصادرة الأدوات المستخدمة في الحلاقة. وأوضحت أمانة جاران أنها ضبطت الحلاق لمخالفته الأنظمة والتعليمات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد وجهت بإغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، كإجراءٍ وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا. 13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 11:54 AM Advertisements ضبط ومصادرة الآلات المستخدمة وجارٍ اتخاذ اللازم بحقه دهم سكن عشوائي حوّله صاحبه إلى صالون حلاقة بجازان دهم سكن عشوائي حوّله صاحبه إلى صالون حلاقة بجازان دهمت أمانة منطقة جازان ممثلة بقسم صحة البيئة، سكناً عشوائياً حوّله حلاق إلى صالون للحلاقة. وأظهرت صور لحظة دهم فرق البلدية للسكن العشوائي الذي يفتقر للشروط الصحية، حيث تمت مصادرة الأدوات المستخدمة في الحلاقة. وأوضحت أمانة جاران أنها ضبطت الحلاق لمخالفته الأنظمة والتعليمات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد وجهت بإغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، كإجراءٍ وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، دهم سكن عشوائي حوّله صاحبه إلى صالون حلاقة بجازان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دهم سكن عشوائي حوّله صاحبه إلى صالون حلاقة بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.