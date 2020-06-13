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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.
وأضافت في بيان اليوم: أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس.
وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.فيروس كورونا الجديد
فلسطين.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 673وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-13
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.
وأضافت في بيان اليوم: أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس.
وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
11:39 AM
سجلت خلال آخر 24 ساعة 6 إصابات بينها 4 في القدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 673 إصابة، وحالات الشفاء إلى 570.
وأضافت في بيان اليوم: أنه تم تسجيل 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ منها إصابتان في السموع، و4 إصابات في مدينة القدس.
وذكرت أن حصيلة الحالات النشطة ارتفعت إلى 98 حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء 84.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.
، فلسطين.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 673 ،
المصدر : الخليج 365
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